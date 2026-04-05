После 14:39 в Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов.

Что известно об атаке на Харьков?

После 15:48 в Харькове прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Они прогремели в течении десяти минут.

В 16:00 Воздушные силы уточнили, что на Харьков двигаются российские БПЛА.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что враг ударил по Шевченковскому району реактивным "Шахедом". По меньшей мере, шесть многоквартирных домов повреждены в результате прилета – выбиты окна, разрушены кровли, перебит газопровод и выведена из строя канализация.

В результате прилета есть пострадавшие – их количество и состояние уточняются,

– добавил городской голова.

Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что пострадала 61-летняя женщина. У нее диагностирована острая реакция на стресс.

В 16:46 Терехов сообщил об ударе в Слободском районе. По уточненной информации Ситуационного центра, попадание в Слободском районе произошло на открытой территории – из-за этого возник пожар, горит трава и кустарник. Без пострадавших и разрушений.

Напомним, что Харьков периодически оказывается под ударами вражеских дронов.

Вечером 4 апреля был прилет беспилотника в Шевченковском районе между жилыми домами. В результате атаки повреждения получили несколько многоэтажек, общежитий и автомобилей.

К слову, утром 5 апреля Россия снова атаковала поселок Большой Бурлук Купянского района. Ударные дроны попали в частный жилой дом. Там возник пожар площадью 100 квадратных метров. Также были повреждены соседние дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

