Еще с вечера в Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Что известно об атаке на Харьков?

В 23:08 в Харькове слышали взрыв. В это время Воздушные силы сообщали, что российские БПЛА двигаются курсом на город.

По словам мэра Игоря Терехова, враг нанес удар по Шевченковскому району. "Есть попадание вблизи жилых домов", – уточнил чиновник.

Он рассказал, что в результате обстрела в нескольких многоэтажках выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала.

Руководитель ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате атаки повреждено остекление окон трех общежитий, трех многоэтажек и повреждено 3 автомобиля.

Напомним, что днем ​​Харьков уже находился под атакой дронов. В частности, обломки беспилотника рухнули в Киевском районе города. Также сообщалось о попадании БПЛА в Немышлянском районе Харькова. На месте удара возник пожар. Три женщины пострадали.

Упал "Шахед" и в Слободском районе. В результате атаки ранения получила 11-летняя девочка.

