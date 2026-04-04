Еще с вечера в Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
Что известно об атаке на Харьков?
В 23:08 в Харькове слышали взрыв. В это время Воздушные силы сообщали, что российские БПЛА двигаются курсом на город.
По словам мэра Игоря Терехова, враг нанес удар по Шевченковскому району. "Есть попадание вблизи жилых домов", – уточнил чиновник.
Он рассказал, что в результате обстрела в нескольких многоэтажках выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала.
Руководитель ОВА Олег Синегубов добавил, что в результате атаки повреждено остекление окон трех общежитий, трех многоэтажек и повреждено 3 автомобиля.
Напомним, что днем Харьков уже находился под атакой дронов. В частности, обломки беспилотника рухнули в Киевском районе города. Также сообщалось о попадании БПЛА в Немышлянском районе Харькова. На месте удара возник пожар. Три женщины пострадали.
Упал "Шахед" и в Слободском районе. В результате атаки ранения получила 11-летняя девочка.
Каковы последствия последних атак России на Украину?
Российские войска нанесли удар FPV-дронам по рынку в Никополе. В результате атаки погибли пять человек – три женщины и двое мужчин. Число раненых в результате атаки возросло до 27 человек. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Ее госпитализировали, медики оценивают состояние ребенка как тяжелое.
Ночью и утром 4 апреля российские беспилотники атаковали промышленные объекты в Полтавском районе, в частности Группы Нафтогаз, повлекшие пожары.
Ночью россияне ударили по Сумам ударными БПЛА. Поднялся пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе.