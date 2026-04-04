Ще з вечора на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Що відомо про атаку на Харків?
О 23:08 у Харкові чули вибух. Якраз у цей час Повітряні сили повідомляли, що російські БпЛА рухаються курсом на місто.
За словами мера Ігоря Терехова, ворог завдав удару по Шевченківському району. "Є влучання поблизу житлових будинків", – уточнив чиновник.
Він розповів, що внаслідок обстрілу у кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок атаки пошкоджено скління вікон трьох гуртожитків, трьох багатоповерхівок та пошкоджено 3 автомобіля.
Нагадаємо, що вдень Харків вже перебував під атакою дронів. Зокрема, уламки безпілотника впали у Київському районі міста. Також повідомлялося про влучання БпЛА в Немишлянському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа. Три жінки постраждали.
Впав "Шахед" і в Слобідському районі. Унаслідок атаки поранення отримала 11-річна дівчинка.
Які наслідки останніх атак Росії на Україну?
Російські війська завдали удару FPV-дронами по ринку у Нікополі. Унаслідок атаки загинули п'ятеро людей – троє жінок і двоє чоловіків. Кількість поранених внаслідок атаки зросла до 27 людей. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан дитини як тяжкий.
Уночі та вранці 4 квітня російські безпілотники атакували промислові об'єкти в Полтавському районі, зокрема Групи Нафтогаз, спричинивши пожежі.
Уночі росіяни вдарили по Сумах ударними БпЛА. Здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі.