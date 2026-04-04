Ще з вечора на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Дивіться також Згоріли автівки та постраждав храм: Росія 3 добу поспіль активно б'є по Харкову

Що відомо про атаку на Харків?

О 23:08 у Харкові чули вибух. Якраз у цей час Повітряні сили повідомляли, що російські БпЛА рухаються курсом на місто.

За словами мера Ігоря Терехова, ворог завдав удару по Шевченківському району. "Є влучання поблизу житлових будинків", – уточнив чиновник.

Він розповів, що внаслідок обстрілу у кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок атаки пошкоджено скління вікон трьох гуртожитків, трьох багатоповерхівок та пошкоджено 3 автомобіля.

Нагадаємо, що вдень Харків вже перебував під атакою дронів. Зокрема, уламки безпілотника впали у Київському районі міста. Також повідомлялося про влучання БпЛА в Немишлянському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа. Три жінки постраждали.

Впав "Шахед" і в Слобідському районі. Унаслідок атаки поранення отримала 11-річна дівчинка.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?