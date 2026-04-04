Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, як місто пережило цю добу і яких наслідків завдали останні удари. За її словами, російська атака знову зачепила і людей, і міський простір, а частина руйнувань виглядає особливо показово напередодні свят.

Які наслідки російських ударів у Харкові?

У Харкові третю добу поспіль не вщухають удари безпілотниками, і місто живе майже без нормального перепочинку між тривогами. Один із найтяжчих епізодів стався вдень у Шевченківському районі, де дрон ударив біля жвавого перехрестя поруч із медзакладом, аптекою та парком. На місці вигоріли автівки, двоє людей загинули, ще кілька постраждали, частина з них опинилася у важкому стані.

Це вже фактично третій день, коли ворог активно б'є по місту Харкову великою кількістю "Шахедів". Значну кількість з них збивають наші сили протиповітряної оборони, але все одно ось такі випадки у нас є,

– розповів Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

Загинули двоє людей: 72-річний чоловік і 29-річна жінка. Обох ще встигли доправити до лікарні, але травми були надто важкі. Загалом постраждали вісім людей, кілька з них перебувають у лікарні у важкому стані.

Серед тих, хто потрапив під удар на цій дорозі, був батько з дворічною донькою – вони дістали гостру реакцію на стрес, але вижили.

За цей тиждень по нам застосовували і ракети, і безпілотники, в тому числі нові, реактивного типу, які дуже швидкі. І тут уже не прослідкуєш просто в моніторингових каналах, що над твоїм районом чи тільки летить на твій район, вони максимально швидкі,

– розповіла кореспондентка Анна Черненко.

Вона також наголосила, що це не був поодинокий удар за добу. У Немишлянському районі після ще однієї атаки сталася пожежа, там постраждала жінка.

Важливо! Вранці 4 квітня російські безпілотники знову атакували Харків. У місті зафіксували падіння уламків у Київському та Немишлянському районах, у Немишлянському районі сталася пожежа, а кількість постраждалих зросла до трьох.

Тобто Росія б'є по Харкову хвилями, і під удар знову потрапляють не військові об'єкти, а дороги, житлові райони й місця, де в цей момент просто перебувають люди.

У Харкові після удару пошкоджений храм і пам'ятки архітектури

Під час нічного удару по центру Харкова дрон влучив поруч із непрацюючим готелем, офісними приміщеннями та історичною забудовою. Ударною хвилею вибило вікна в пам'ятках архітектури, а також постраждав храм, який стоїть зовсім поруч.

За тиждень Великдень. Це дуже символічний удар. І насправді диво вберегло сам храм і людей, які живуть поруч. Там обійшлося одним постраждалим охоронцем,

– розповіла кореспондентка.

Шматок безпілотника буквально завис між храмом і будівлею готелю. У самому храмі знову вибило вікна, пошкодило дах і стіну. Це вже не перший такий удар по цій будівлі, бо раніше вона теж зазнавала пошкоджень. Водночас найбільшого лиха цього разу вдалося уникнути, хоча сама ніч, за словами священника, була дуже важкою.

У цю ніч було важко. Диво, що влучило в сусіднє приміщення і храм зберігся. Постраждали вікна, трохи покрівля, але все, слава Богу. Головне – всі живі, всі здорові,

– сказав священнослужитель храму.

Напередодні Великодня цей удар сприймається ще гостріше, бо під загрозою опинився не просто храм, а місце, куди люди йдуть із молитвою і надією.

Росія намагається прикрити ці удари брехнею про ППО

Після ударів по Харкову російська пропаганда знову почала поширювати версію, ніби частину руйнувань спричинила українська ППО. Черненко наголосила, що це стара схема, яку Москва запускає щоразу після атак по житлових кварталах і цивільних об'єктах.

Суцільна брехня. Ви бачили уламки цього безпілотника, і експерти на місці, які відпрацювали, вилучили уламки БпЛА, які били по житловому кварталу,

– наголосила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

Вона додала, що під ударом лишається не лише саме місто, а й громади області. У Борівській громаді та на Куп'янщині після ударів безпілотниками по житлових будинках є загиблі й поранені. Для цих територій це вже не разова небезпека, а щоденна боротьба за виживання, тому місцевим знову нагадують про евакуацію до безпечніших місць.

