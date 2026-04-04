Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Які деталі атаки на Харків відомі?
Ігор Терехов повідомив про фіксацію падіння уламків російського дрона в Київському районі міста.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання БпЛА в Немишлянському районі Харкова. На місці удару, за його словами, виникла пожежа.
Кількість постраждалих у Немишлянському районі зросла до трьох людей. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Лікарі надають їм допомогу,
– зазначив мер.
Посадовець запевнив, що на місці влучання наразі працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.
Також повідомили про падіння "Шахеда" в Слобідському районі. Унаслідок атаки поранено дитину. У 11-річної дівчинки вибухове поранення стегна. Лікарі розцінюють її стан як середньої тяжкості.
Що відомо про обстріл України?
Загалом цієї ночі Росія запустила 286 ударних безпілотників по Україні, 260 із них були збиті силами ППО. Щонайменше 11 дронів влучили в цілі на 10 об'єктах, також на шести інших впали уламки збитих цілей.
Зокрема, ворожі безпілотники атакували промислово-виробничі підприємства в Полтавському районі. За попередніми даними, зафіксовано прямі влучання, внаслідок чого на об'єктах спалахнули пожежі.
Також раніше у Сумах прогриміли щонайменше три вибухи через атаку ворожих дронів. Російські безпілотники влучили в житловий сектор, спричинивши пожежу на верхніх поверхах багатоповерхівки в місті.