Після 14:39 на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Що відомо про атаку на Харків?

Після 15:48 у Харкові пролунали щонайменше 3 вибухи. Вони прогриміли у межах десяти хвилин.

О 16:00 Повітряні сили уточнили, що на Харків рухаються російські БпЛА.

Мер Ігор Терехов уточнив, що ворог вдарив по Шевченківському району реактивним "Шахедом". Щонайменше шість багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок прильоту – вибиті вікна, зруйновані покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.

Внаслідок прильоту є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються,

– додав міський голова.

Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що постраждала 61-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес.

О 16:46 Терехов також повідомив про удар у Слобідському районі. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання у Слобідському районі сталося на відкритій території – через це виникла пожежа, горить трава та чагарник. Без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, що Харків періодично опиняється під ударами ворожих дронів. Увечері 4 квітня був приліт безпілотника у Шевченківському районі між житловими будинками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок, гуртожитків та автомобілів.

До слова, зранку 5 квітня Росія знову атакувала селище Великий Бурлук Куп'янського району. Ударні дрони влучили у приватний житловий будинок. Там виникла пожежа, площею 100 квадратних метрів. Також були пошкоджені сусідні будинки. На щастя, минулося без постраждалих.

