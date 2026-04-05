Після 14:39 на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.
Дивіться також Згоріли автівки та постраждав храм: Росія 3 добу поспіль активно б'є по Харкову
Що відомо про атаку на Харків?
Після 15:48 у Харкові пролунали щонайменше 3 вибухи. Вони прогриміли у межах десяти хвилин.
О 16:00 Повітряні сили уточнили, що на Харків рухаються російські БпЛА.
Мер Ігор Терехов уточнив, що ворог вдарив по Шевченківському району реактивним "Шахедом". Щонайменше шість багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок прильоту – вибиті вікна, зруйновані покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.
Внаслідок прильоту є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються,
– додав міський голова.
Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що постраждала 61-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес.
О 16:46 Терехов також повідомив про удар у Слобідському районі. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання у Слобідському районі сталося на відкритій території – через це виникла пожежа, горить трава та чагарник. Без постраждалих та руйнувань.
Нагадаємо, що Харків періодично опиняється під ударами ворожих дронів. Увечері 4 квітня був приліт безпілотника у Шевченківському районі між житловими будинками. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок, гуртожитків та автомобілів.
До слова, зранку 5 квітня Росія знову атакувала селище Великий Бурлук Куп'янського району. Ударні дрони влучили у приватний житловий будинок. Там виникла пожежа, площею 100 квадратних метрів. Також були пошкоджені сусідні будинки. На щастя, минулося без постраждалих.
Які наслідки останніх атак Росії на Україну?
У ніч проти 5 квітня росіяни завдали дронового удару по Хаджибейському району Одеси. Внаслідок атаки пошкоджена житлова 5-поверхівка: зруйнований фасад, скління та балкони. Вибиті вікна у сусідніх будинках та понівечені 6 легкових авто. 2 людини постраждали.
4 квітня російські війська атакували Нікополь FPV-дронами, загинуло п'ятеро людей. Серед поранених – 14-річна дівчинка, яка перебуває в тяжкому стані. Пошкоджено торговельні павільйони, виникла пожежа.
Цночі 5 квітня Росія атакувала об'єкт газовидобутку на Полтавщині, по якому била протягом дня 4 квітня.