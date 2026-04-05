О последствиях вражеского обстрела сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.
Смотрите также Украинские контратаки сорвали план России по Запорожью, – Силы обороны
Что известно об ударе по Одессе?
По состоянию на 7:00 известно, что в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. Сейчас временно отключено газоснабжение в зданиях.
Раненым в результате атаки оказывается медицинская помощь: двое из них госпитализированы, еще один будет лечиться амбулаторно.
Ликвидация последствий атаки: смотрите фото ГВА
Лысак также добавил, что с самой ночи на месте обстрела работают более 100 коммунальщиков и спецтехника, в том числе идет работа по закрытию окон.
Также на месте развернули мобильный Пункт несокрушимости. Представители райадминистрации принимают заявления от жильцов о получении компенсации за поврежденное жилье.
Напомним, что Россия продолжает разрушать портовую инфраструктуру Одесской области. Во время одного из крайних обстрелов 2 апреля, кроме портов, повреждения получили и жилые дома в Черноморске.
Какие еще города были под прицелом врага в последнее время?
Вечером 4 апреля российские беспилотники атаковали Харьков, ударив по Шевченковскому району. В результате обстрела повреждены окна в нескольких многоэтажках и общежитиях, а также три автомобиля.
В то же время войска противника нанесли удары FPV-дронами по Никополю в Днепропетровской области. Погибли пять человек, среди 27 пострадавших – 14-летняя девушка в тяжелом состоянии.
В ночь и утром 4 апреля российские дроны также атаковали промышленную инфраструктуру в Полтавском районе, в частности, объекты Нафтогаза, что привело к возникновению пожаров.