Что известно об атаке россиян на объекты Нафтогаза?

О том, куда именно бьет Россия, говорится в сообщении Сергея Корецкого.

Так, гендиректор Группы Нафтогаз сообщил, что россияне "второй день подряд целенаправленно атакуют нефтегазовую инфраструктуру".

По его словам, ночью 5 апреля Россия атаковала объект газодобычи на Полтавщине, по которому била в течение дня 4 апреля.

В частности, пострадал объект на Сумщине, где возник пожар и ГСЧС ликвидировали последствия.

Относительно работников: на момент обстрелов все находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших.

Известно также, что Россия не впервые атакует Полтавскую область и тамошние газовые объекты. Ранее в компании сообщали об атаках россиян на газодобывающую инфраструктуру соответствующей области.

Вчера и этой ночью под атакой оказался наш объект на Полтавщине, который обеспечивает добычу газа. Имеем серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена,

– объясняли в Нафтогазе.

То есть речь идет о значительных повреждениях. В общем известно, что за начало 2026 года россияне били по объектам компании более 40 раз. А за весь 2025 год зафиксировано 229 ударов.

Будет ли дефицит газа в Украине?

В эфире канала "Киев 24" Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, рассказал, что дефицита ресурса не будет.

Однако он отметил, что из-за роста стоимости газа будут другие последствия. В частности, промышленности придется сократить потребление соответствующего ресурса. То же самое касается владельцев авто.

К дефициту вряд ли приведет, но к увеличению цен – да. Думаю, что люди просто меньше будут покупать газ, поскольку он будет дорогой. Имеется в виду, именно автолюбители. Возможно, еще больше промышленных предприятий будут экономить природный газ из-за его высокой цены. В общем я не разделяю такие мысли об апокалипсисе,

– пояснил эксперт.

В частности, он прокомментировал нынешние колебания на рынке. По словам Омельченко, за любыми ценовыми скачками идет стабилизация, а рынку нужно время на адаптацию к новым реалиям.

