Как Украина восстанавливает энергосистему?
О том, что будет делать правительство для развития ненерации, говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.
Так, министр энергетики отметил, что сейчас основная задача Украины и Минэнерго не только восстановление энергосферы, но и строительство новой системы. Речь идет об усовершенствованной, более защищенной, гибкой и интегрированной с Европой энергетике.
В частности Шмыгаль добавил, что в правительстве ожидают поддержку бизнеса в процессе восстановления энергетической сферы. Также 1 апреля власти обновили правила конкурса на строительство генерации. По плану, к системе должны приобщить около 1,3 гигаватта новых мощностей.
В то же время о подготовке к следующей зиме и восстановление инфраструктуры после российских атак заявил Владимир Зеленский. Президент отметил, что работы начали несмотря на блокирование европейского кредита на 90 миллиардов евро.
Есть четкие задачи для регионов и основных городов по альтернативной генерации и по восстановлению объектов. Сейчас чиновники обеспечили необходимый ресурс и необходимые решения, чтобы добавить в систему когенерационные установки,
– пояснил Зеленский.
Он добавил, что работы по восстановлению сейчас продолжаются на 245 объектах.
Что известно о зиме 2025 – 2026 годов?
В интервью для РБК-Украина Владимир Омельченко, энергетический эксперт, рассказывал, что предыдущая зима была для столицы едва ли не самой сложной.
Но я не знаю действительно ли за все годы независимости, потому что 90-е годы тоже были сложные. Особенно 1992 – 1993 годы. Хотя с энергетикой было лучше, но людям просто не было за что жить и за что есть. Думаю, что можно сопоставить ту ситуацию, что сейчас, и то, что было в 1992 – 1993 годах. Возможно, сейчас даже более сложная ситуация для людей,
– проанализировал эксперт.
В частности он отметил, что самой сложной ситуация была зимой в столице, которую постоянно обстреливали. В то же время сильно страдали Харьков, Днепр, Полтавщина, Запорожье и Херсон. Для Запада Украины ситуация была более спокойной.
Доставалось также объектам Нафтогаза. За 151 день отопительного сезона Россия атаковала их 129 раз. Били по трубопроводам, добычи газа, подземных хранилищах и системах отопления.
Что еще известно о подготовке украинской энергетики к следующей зиме?
Накануне стало известно, что Украина и Болгария договорились развивать "Вертикальный газовый коридор", который соединит газовые системы нескольких стран. Так можно будет транспортировать около 10 миллиардов кубометров газа в год.
Однако из-за сложной мировой ситуации в энергетике, есть риск, что Украине будет сложнее подготовиться к следующей зиме. Так, есть риски, что возникнут проблемы с поставками и ценами на газ.