Кто получит новые доплаты?
Об этом рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем сообщениеи в соцсетях.
Средства Кабмин направил из резервного фонда госбюджета Министерству энергетики и Министерству развития. Они пойдут выплату доплат работникам аварийных бригад за работу, выполненную в феврале.
По словам Шмыгаля, из этой суммы 190,7 миллиона гривен получат украинские энергетики.
- Доплаты начислят 14 тысячам работников ремонтных бигад;
- Каждый работник получит по 20 тысяч гривен за сложную работу в чрезвычайных условиях.
Государство ценит героическую профессиональную работу энергетиков и специалистов других критических служб. Благодаря их устойчивости мы, несмотря на все трудности, прошли сложную зиму и сейчас готовимся к следующей,
– отметил Шмыгаль.
Важно! Следующую поддержку ремонтникам выплатят за работы, выполненные в марте. Более того, предприятия смогут подавать списки ремонтников, которые восстанавливают инфраструктуру после атак, также и в апреле. Сделать это можно через Дию.
Какую помощь выделяют энергетикам?
Напомним, ранее правительство инициировало выплату дополнительных средств дополнительных средств энергетикам и другим работникам ремонтных бригад за сложные условия труда зимой.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что доплаты уже получили тысячи рабочих аварийных бригад.
Выплаты предусмотрены:
- для работников, которые 24 часа семь дней в неделю восстанавливают объекты, пострадавших в результате российских атак;
- для тех, кто непосредственно в морозы и непогоду выезжает на место прилетов, чтобы вернуть свет, воду, тепло украинцам.
Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни,
– подчеркнула Свириденко.
По данным Минэнерго, в январе около 8 тысяч работников бригад получили почти 152 миллиона гривен помощи.
К тому же программу поддержки расширили и модифицировали. Сейчас в нее включили работников, которых официально сделали руководителями аварийных бригад при выполнении работ.
Важно! Также на доплаты могут рассчитывать сотрудники предприятий других отраслей, которых направляли в командировку для восстановительных работ по обращениям областных администраций.
Сколько нужно на восстановление энергетики?
Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении энергетики в почти 91 миллиард долларов в течение следующего десятилетия. Это масштабные инвестиции, необходимы для восстановления и модернизации поврежденной инфраструктуры.
По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, правительство определило ключевые направления, которые могут стать основой для будущих инвестиций. Среди них – системы накопления энергии (BESS), развитие возобновляемой энергетики, строительство газовой генерации, расширение локальных энергетических сетей, а также развитие добычи газа и нефтегазовой инфраструктуры.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина предлагает партнерство, которое базируется на общих стратегических интересах и экономической выгоде. Такой подход, по его словам, позволит эффективно привлекать инвестиции и развивать энергетический сектор.