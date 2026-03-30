Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Стоит ли снова готовиться к блэкаутам?
Юрий Корольчук пояснил, что на ситуацию в энергосистеме непосредственно влияет погода: из-за облачности и дождей солнечные электростанции не будут работать, из-за чего появляются риски отключений.
Однако это касается не всех регионов, а ограничения максимально продлятся 3 – 4 часа.
Свою роль также сыграли плановые работы: сейчас два из девяти энергоблоков атомных электростанций, работающих на подконтрольной Украине территории, находятся в ремонте. Энергетики сразу сообщали, что в таких условиях даже относительно незначительные повреждения сетевой инфраструктуры или генерации могут создать дополнительный дефицит мощности.
Это подтвердил и Юрий Корольчук. По его словам, примерно с июня влияние ремонта на АЭС станет более ощутимым, даже при большей солнечной активности.
Эксперт также отметил, что сейчас идет промежуточный сезон, а ситуацию немного облегчает то, что промышленность, к сожалению, значительно уменьшает объемы работы.
Враг продолжает атаки: последние новости
29 марта российские войска атаковали объекты "Нафтогаза" в Сумской области. В результате удара есть существенные повреждения, на месте возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
Днем ранее, 28 марта, в пресс-службе "Нафтогазу" также сообщили, что ночью и утром враг бил дронами по трем производственным предприятиям Полтавской области. Работа оборудования была остановлена в результате действий врага.
Кроме этого, в марте Россия атаковала дронами нефтетранспортную инфраструктуру на юге Украины. Причиной таких атак называют попытки сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу.