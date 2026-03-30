Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Стоит ли снова готовиться к блэкаутам?

Юрий Корольчук пояснил, что на ситуацию в энергосистеме непосредственно влияет погода: из-за облачности и дождей солнечные электростанции не будут работать, из-за чего появляются риски отключений.

Однако это касается не всех регионов, а ограничения максимально продлятся 3 – 4 часа.

Свою роль также сыграли плановые работы: сейчас два из девяти энергоблоков атомных электростанций, работающих на подконтрольной Украине территории, находятся в ремонте. Энергетики сразу сообщали, что в таких условиях даже относительно незначительные повреждения сетевой инфраструктуры или генерации могут создать дополнительный дефицит мощности.

Это подтвердил и Юрий Корольчук. По его словам, примерно с июня влияние ремонта на АЭС станет более ощутимым, даже при большей солнечной активности.

Эксперт также отметил, что сейчас идет промежуточный сезон, а ситуацию немного облегчает то, что промышленность, к сожалению, значительно уменьшает объемы работы.

