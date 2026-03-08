Об этом сообщили в Нафтогазе.

Что известно об атаках России по объектам Нафтогаза?

Вторые сутки подряд Россия массированно атакует объекты газодобычи Группы Нафтогаз на Полтавщине. Удары наносятся с применением дронов.

Работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена. Повреждения есть, но пострадавших людей, к счастью, нет.

Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Продолжается оценка повреждений,

– отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В компании напомнили, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 312 работников Нафтогаза.

Что известно о недавних обстрелах Полтавщины?