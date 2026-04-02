Хто отримає нові доплати?

Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму дописі в соцмережах .

Кошти Кабмін спрямував з резервного фонду держбюджету Міністерству енергетики та Міністерству розвитку. Вони підуть на доплатм працівникам аварійних бригад за роботу, виконану у лютому.

За словами Шмигаля, з цієї суми 190,7 мільйона гривень отримають українські енергетики.

Доплати нарахують 14 тисячам працівників ремонтних бигад;

Кожен працівник отримає по 20 тисяч гривень за складну роботу у надзвичайних умовах.

Держава цінує героїчну професійну роботу енергетиків та фахівців інших критичних служб. Завдяки їхній стійкості ми, попри всі труднощі, пройшли складну зиму й зараз готуємося до наступної,

– зазначив Шмигаль.

Важливо! Наступну підтримку ремонтникам виплатять за роботи, що виконані в березні. Ба більше, підприємства зможуть подавати списки ремонтників, які відновлюють інфраструктуру після атак, також і в квітні. Зробити це можна через Дію.

Яку допомогу виділяють енергетикам?

Нагадаємо, раніше уряд ініціював виплату додаткових коштів енергетикам та іншим працівникам ремонтних бригад за складні умови праці взимку.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що доплати вже отримали тисячі робітників аварійних бригад.

Виплати передбачені:

для працівників, які 24 години сім днів на тиждень відновлюють об'єкти, що постраждали внаслідок російських атак;

для тих, хто безпосередньо у морози та негоду виїжджає на місце прильотів, щоб повернути світло, воду, тепло українцям.

Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя,

– наголосила Свириденко.

За даними Міненерго, у січні близько 8 тисяч працівників бригад отримали майже 152 мільйона гривень допомоги.

До того ж програму підтримки розширили та модифікували. Наразі до неї включили працівників, яких офіційно зробили керівниками аварійних бригад під час виконання робіт.

Важливо! Також на доплати можуть розраховувати співробітники підприємств інших галузей, яких направляли у відрядження для відновлювальних робіт за зверненнями обласних адміністрацій.

