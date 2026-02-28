Скільки ремонтників отримають доплати?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

За словами прем'єрки, доплати за роботу у складних умовах здійснюються:

працівникам підприємств водо- та теплопостачання – 4 725 особам;

залізничним робітникам – 1 057 особам.

За січень Ощадбанк загалом перерахував кошти для енергетичних компаній на доплати 12 500 ремонтникам.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Вони нарахують доплати 20 000 гривень безпосередньо на банківські рахунки своїх працівників, задіяних у ремонтно‑відновлювальних роботах після російських обстрілів. Дякуємо всім, хто щодня повертає світло і тепло в наші домівки.

Важливо! Такі ж доплати для працівників аварійно-ремонтних бригад нарахують у лютому та березні 2026 року.

Чому ремонтникам доплачують кошти?

Нагадаємо, раніше уряд ініціював виплату додаткових коштів енергетикам та іншим працівникам ремонтних бригад за складні умови праці взимку.

Відповідну програму погодив президент України Володимир Зеленський.

Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя,

– наголосила Свириденко.

Доплати передбачені для працівників аварійно-ремонтних бригад, які:

працюють 24 на 7 для відновлення об'єктів, що постраждали внаслідок російських атак;

безпосередньо у морози виїжджають на місце прильотів російських ракет та дронів, щоб повернути українцям постачання електроенергії, газу та води.

Зауважте! Глава держави доручив, щоб уряд передбачив виплати ремонтникам за кожен місяць зими, але, як бачимо зі слів прем'єрки, вони отримають кошти у січні, лютому та березні.

Як працює програма доплат?