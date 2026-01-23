Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев, прокоментувавши трагічну смерть колишнього керівника Укренерго Олексія Брехта. Такі втрати шокують.

Енергетики працюють з усіх сил

За словами Рябцева, команда Укренерго, яку зібрав ексголова Володимир Кудрицький, зробила колосальну роботу, починаючи з 2022 року. Тоді вдалося синхронізувати українську енергосистему з енергосистемою Європи.

Зверніть увагу! Ще в жовтні 2025 року Кудрицького затримали у Львівській області. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів, які були отримані незаконно.

Команда Укренерго – це особливо цінні спеціалісти, на яких фактично тримається енергетика. Якщо Міністерство енергетики – орган, який готує нормативно-правові документи, то Укренерго та різні обленерго – ті, хто безпосередньо робить все, щоб вимкнень було якнайменше, а енергетика функціонувала добре.

На жаль, з боку високопосадовців зовсім інше ставлення до цих людей. Вони лише щось вимагають і навіть не висловлюють хоча б маленьку частку поваги до людей, які вміють працювати не лише головою, але й руками,

– зауважив Рябцев.

Яка ситуація в енергетиці?