Про це інформує 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Кудрицькому змінили запобіжний захід: що відомо?
У вівторок, 23 грудня, відбулось засідання Апеляційного суду Києва у справі ексголови Укренерго Володимира Кудрицького.
Відомо, що під час засідання захист наполягав на зміні запобіжного заходу на особисте зобов'язання із визначеними обов'язками для Кудрицького.
Однак апеляційний суд ухвалив рішення про подальше тримання підозрюваного під вартою, водночас зменшивши розмір застави до понад 7 мільйонів гривень.
До слова, Печерський районний суд раніше визначив заставу у майже 14 мільйонів гривень.
У чому підозрюють Кудрицького?
28 жовтня екскерівника Укренерго затримали у Львівській області. Ймовірно, його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом.
Згодом у ДБР розповіли, що Кудрицький разом з Ігорем Гринкевичем через шахрайські схеми заволоділи десятками мільйонів гривень із держпідприємства.
Ще у 2018 році ексглава Укренерго вступив у змову із представниками приватної компанії, яка була залучена до реконструкції зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем.