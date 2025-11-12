Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвоката Басова Віталія Наума під час засідання 12 листопада.

Чому адвокат Басова загадав ім'я Кудрицького?

Адвокат говорить, що прокурори так і не назвали, скільки державі було завдано збитків від дій Дмитра Басова та інших фігурантів. У ЗМІ зауважили, що Віталій Наум називаючи імена ймовірних свідків згадав Кудрицького. Ймовірно мова йде про колишнього директора Укренерго.

Однак за словами адвоката, Володимир Кудрицький не був тим свідком, який міг би дати правдиві свідчення.

Він не свідок… Я теж багато чого чув і бачив, але це ж не доказ. Він посилається на міфічні речі та людей,

– сказав Наум.

Нагадаємо, Володимир Кудрицький також є підозрюваним у зловживанні службовим становищем. Під його керуванням, ймовірно, були завищені обсяги рубки лісу та вартість підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей. 21 жовтня ДБР провело обшуки у колишнього керівника Укренерго. 30 жовтня Кудрицький вийшов під заставу в розмірі 13,7 мільйона гривень.

Що відомо про затримання Дмитра Басова?