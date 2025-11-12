Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Басова Виталия Наума во время заседания 12 ноября.
К теме Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике
Почему адвокат Басова загадал имя Кудрицкого?
Адвокат говорит, что прокуроры так и не назвали, сколько государству был нанесен ущерб от действий Дмитрия Басова и других фигурантов. В СМИ отметили, что Виталий Наум называя имена вероятных свидетелей вспомнил Кудрицкого. Вероятно речь идет о бывшем директоре Укрэнерго.
Однако по словам адвоката, Владимир Кудрицкий не был тем свидетелем, который мог бы дать правдивые показания.
Он не свидетель... Я тоже многое слышал и видел, но это же не доказательство. Он ссылается на мифические вещи и людей,
– сказал Наум.
Напомним, Владимир Кудрицкий также является подозреваемым в злоупотреблении служебным положением. Под его управлением, вероятно, были завышены объемы рубки леса и стоимость подрядных работ при прокладке энергомагистралей. 21 октября ГБР провело обыски у бывшего руководителя Укрэнерго. 30 октября Кудрицкий вышел под залог в размере 13,7 миллиона гривен.
Что известно о задержании Дмитрия Басова?
По данным НАБУ, Дмитрий Басов под прозвищем "Тенор" мог участвовать в теневом процессе в Энергоатоме. Таким образом чиновник мог способствовать осуществлению коррупционной схемы, которой руководил так называемый "Карлсон" – подозревается, что это Тимур Миндич.
Басов вместе с Мартынюком мог контролировать все закупки, кадровые назначения и финансовые расчеты государственного энергетического предприятия.
Дмитрию Басову 12 ноября объявили меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток или внесение залога 40 миллионов гривен. Защита Басова собирается обжаловать решение, ведь считают, что доказательств его причастности к схеме фактически нет.