Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Читайте также Выбрасывал деньги из машины: как чиновник ТЦК пытался избежать наказания за взяточничество
Почему ГБР проводит обыски?
Следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.
СМИ сообщают, что речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.
Стоит отметить, что обыски продолжаются не только в "Укрэнерго", но и в помещениях подрядной организации и других предприятий, которые, по версии ГБР, могли быть привлечены к схеме.
Сейчас правоохранители открыли несколько уголовных производств относительно возможных злоупотреблений Кудрицкого во время его руководства "Укрэнерго".
Что известно об увольнении Кудрицкого?
30 августа 2024 года на заседании Ставки верховного главнокомандующего Владимир Зеленский принял решение, что Владимир Кудрицкий должен подать в отставку по собственному желанию. Причиной такого решения указали незавершенные защитные сооружения вокруг подстанций "Укрэнерго", что повлекло перебои с электроснабжением после массированного удара.
В сентябре 2024 года Владимира Кудрицкого уволили с должности главы "Укрэнерго". Тогда исполняющим обязанности главы компании стал Алексей Брехт.
За отставку Кудрицкого проголосовали трое государственных представителей в наблюдательном совете - Юрий Токарский, Александр Баранюк и Юрий Бойко, а также независимый член совета Роман Пионковский. Двое других независимых членов выступили против этого решения.