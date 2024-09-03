3 сентября бывший глава Укрэнерго прокомментировал свое увольнение. По его словам, увольнение не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций Укрэнерго.

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Краткая биография Владимира Кудрицкого

Чиновнику 39 лет, он окончил с отличием факультет международной экономики Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Карьера началась в Grant Thornton Ukraine, которая входит в состав Grant Thornton International. Это одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний. Кудрицкий работал там на разных должностях с 2007 по 2011 год. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами по развитию и реструктуризации бизнеса, в частности, для НАК "Нафтогаз Украины", Южмаша, польской металлургической компании Centrostal.

В дальнейшем Кудрицкий участвовал в консалтинговых проектах для АО "Мироновский хлебопродукт", руководил антикризисными мерами для медианаправления EastOne и разработкой планов медиаактивов группы (ТВ-группа Starlightmedia, издательство "Экономика", газета "Факты и комментарии").

В 2015 – 2016 годах был директором по развитию ПАО "Укртранснафта", в 2017-2019 – представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

С Укрэнерго Кудрицкий связан еще с 2016 года, когда он начал работать руководителем офиса управления проектами в компании, а дальше стал заместителем директора по инвестициям и первым заместителем председателя правления.

С 27 февраля 2020 года чиновник стал исполняющим обязанности главы правления Укрэнерго, когда предыдущий руководитель Всеволод Ковальчук ушел в отставку. 2 августа 2020 года наблюдательный совет Укрэнерго по результатам конкурса назначил Владимира Кудрицкого главой правления.

Скандалы, связанные с Кудрицким

Самых свежих скандалов два – один связан с зарплатой, другой со строительством объектов укрытия.

Укрэнерго не ответило на запрос СМИ по зарплате Кудрицкого, поэтому журналисты назвали ее засекреченной. Впоследствии сам чиновник заявил, что получает около 420 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов.

В недостаточной защите объектов Укрэнерго обвиняли Государственное агентство восстановления Украины, которое отвечает за защиту 22 важнейших подстанций в 14 областях. Тогдашний глава агентства Мустафа Найем говорил, что "строительство этих сооружений недофинансировано и требует большего внимания со стороны правительства".

Почему Кудрицкого уволили с должности главы Укрэнерго

Вероятно, снятие Кудрицкого связано с тем, что защитные конструкции вокруг подстанций Укрэнерго не завершены. Считается, что это привело к перебоям с энергоснабжением после обстрелов 26 августа.

Сам чиновник объяснил: представил членам Наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту и у них не возникло никаких вопросов.

Я не могу вдаваться в детали, но на подстанциях Укрэнерго построено более 60 антидроновых укрытий, практически на каждой подстанции. Такие инженерные сооружения построены только на объектах Укрэнерго. Там, где заказчиком выступала Компания, не потрачено ни одной гривны из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки. Они спасли десятки автотрансформаторов в этом году. Это не значит, что после прилета нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это означает, что мы сможем быстро, за несколько дней, восстановить ее работу,

– написал он.

Кто станет главой Укрэнерго вместо Кудрицкого

Исполняющим обязанности главы Укрэнерго стал Алексей Брехт, назначен конкурс на нового главу.

"Мой преемник должен быть избран на прозрачном публичном конкурсе. Именно так был назначен и я 4 года назад. Уверен, что опыт и профессионализм Алексея Брехта и команды Укрэнерго позволят обеспечить продолжение надлежащей подготовки энергосистемы к тяжелой зиме. Я всем сердцем и мыслями буду болеть за них", – написал Владимир Кудрицкий.