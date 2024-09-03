Владимир Кудрицкий отреагировал на уход с должности. Заметим, что о подобном кадровом решении говорилось на недавней Ставке Верховного Главнокомандующего.

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Кудрицкий о своем увольнении

Наблюдательный совет Укрэнерго на внеочередном заседании решением большинства его членов решил досрочно прекратить полномочия Владимира Кудрицкого. Исполняющим обязанности стал Алексей Брехт, назначен конкурс на нового председателя.

Кудрицкий рассказал, что внеочередное заседание совета 2 сентября инициировал именно он, поскольку считает, что увольнение или назначение главы Укрэнерго является полномочиями именно Наблюдательного совета.

Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение НС относительно моего увольнения не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций Укрэнерго. Я представил членам Наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НС никаких вопросов не было,

– утверждает он.

Экс-глава Укрэнерго отметил, что на подстанциях компании построено более 60 антидронових укрытий, практически на каждой подстанции. Как пояснил Кудрицкий, средства на это шли не из госбюджета, а от иностранных партнеров. Чиновник говорит, что укрытия помогли спасти десятки автотрансформаторов, а также позволили быстрее ликвидировать последствия попаданий.

Владимир Кудрицкий отметил, что перед увольнением против Укрэнерго была развернута дискредитационная кампания с почти идентичных сообщений.

"Сохранение в Укрэнерго профессиональной команды и назначение в наблюдательный совет всех независимых ее членов – залог того, чтобы в будущем Компания не стала генератором такого рода денежных потоков", – пишет чиновник.

По словам Кудрицкого, его преемник должен быть избран на прозрачном публичном конкурсе, так же как произошло его назначение 4 года назад.

В то же время председатель наблюдательного совета Укрэнерго Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андерсен подали заявления о досрочном прекращении полномочий после увольнения Кудрицкого, которое назвали "политически мотивированным".