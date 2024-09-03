Володимир Кудрицький відреагував на відхід з посади. Зауважимо, що про подібне кадрове рішення йшлося на нещодавній Ставці Верховного Головнокомандувача.

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Кудрицький про своє звільнення

Наглядова рада Укренерго на позачерговому засіданні рішенням більшості її членів вирішила достроково припинити повноваження Володимира Кудрицького. Виконувачем обов'язків став Олексій Брехт, назначено конкурс на нового голову.

Кудрицький розповів, що позачергове засідання ради 2 вересня ініціював саме він, оскільки вважає, що звільнення чи призначення голови Укренерго є повноваженнями саме Наглядової ради.

Незважаючи на окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго. Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було,

– стверджує він.

Ексголова Укренерго зазначив, що на підстанціях компанії побудовано більш як 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Як пояснив Кудрицький, кошти на це йшли не держбюджету, а від іноземних партнерів. Посадовець каже, що укриття допомогли врятувати десятки автотрансформаторів, а також дозволили швидше ліквідувати наслідки влучань.

Володимир Кудрицький зазначив, що перед звільненням проти Укренерго була розгорнута дискредитаційна компанія з майже ідентичних повідомлень.

"Збереження в Укренерго професійної команди і призначення у наглядову раду всіх незалежних її членів – запорука того, щоб в майбутньому Компанія не стала генератором такого роду грошових потоків", – пише чиновник.

За словами Кудрицького, його наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі, так само як відбулося його призначення 4 роки тому.

Водночас голова наглядової ради Укренерго Даніель Доббені та член наглядової ради Педер Андерсен подали заяви про дострокове припинення повноважень після звільнення Кудрицького, яке назвали "політично вмотивованим".