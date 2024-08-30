Володимир Зеленський 30 серпня провів Ставку. Саме на ній, як пишуть ЗМІ, розглядалося питання звільнення голови "Укренерго".

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Кудрицького звільняють

Президент запропонував Володимиру Кудрицькому написати заяву на звільнення за власним бажанням найближчим часом.

Журналісти зазначають, що Кудрицький наразі відмовився від написання заяви. Пресслужба "Укренерго" не підтвердила й не спростувала цю інформацію.

За законом, звільнити голову можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка наразі налічує 6 членів.

Зазначається, що зняття Кудрицького пов'язане із тим, що захисні конструкції навколо підстанцій "Укренерго" незавершені. Вважається, що це призвело до перебоїв з енергопостачанням після обстрілу 26 серпня.

Нагадаємо, що Кудрицький очолює "Укренерго" з 2020 року. Термін його повноважень спливає у серпні 2025 року.

Раніше співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук наголосив, що заяви Кудрицького щодо готовності енергосистеми до зими не відповідають дійсності.