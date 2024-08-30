Після масованих атак і терористичних ударів Росії по енергооб'єктах виникла складна ситуація. Енергетикам вдалося не допустити системного збою, однак без стабілізаційних відключень не обійтися.

Важливо У телеграмі з'явилися "офіційні" сповіщення про графіки відключень: що кажуть в Укренерго

Як будуть вимикати світло 31 серпня

В Укренерго повідомили, що у суботу, 31 серпня, протягом усієї доби будуть діяти графіки відключення світла. Однак, порівняно з попередніми днями, обмежень буде менше.

Так, будуть діяти наступні обмеження споживачів:

00:00 – 16:00 – одна черга відключень,

16:00 – 22:00 – дві черги відключень,

22:00 – 24:00 – одна черга відключень.



Відключення світла 31 серпня / Інфографіка Укренерго

Однак важливо враховувати, що протягом доби графіки можуть змінюватися. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то в Укренерго оперативно повідомлять про це. Водночас живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Варто пам'ятати, що у пікові години не варто користуватися потужними електроприладами. Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію.