Про це заявив співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук у своїй колонці на сайті "Obozrevatel".

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Він спростував нещодавню заяву голови НЕК щодо готовності підстанцій до зими. За словами експерта, причиною успішного проходження попереднього опалювального сезону є не ефективна робота "Укренерго", а сприятливі погодні умови.

На думку Корольчука, в "Укренерго" вирішили зняти із себе відповідальність за стабільне електропостачання.

"Замість себе Кудрицький пропонує працювати системам ППО та армії. Тактика "Укренерго" на зиму 2025 року зрозуміла: шановні українці, електроенергії немає, тому що в України мало ППО. Фактично Кудрицький із "Укренерго" "кинув" українців перед тяжкою зимою", – зазначив Юрій Корольчук.

На думку експерта, цими заявами Володимир Кудрицький намагається убезпечити себе від справ НАБУ. Перша стосується встановлення зв'язку між розкраданням коштів "Укренерго" на закупівлю бронежилетів весною 2022 за втричі завищеною ціною та придбанням родиною Кудрицького елітної нерухомості восени 2022 р.

У другій справі йдеться про виведення коштів НЕК "Укренерго", до якого причетна компанія "Юнайтед Енерджі". Загальна сума збитків становить 1,4 млрд грн, з якої НАБУ вдалося довести понад 700 млн грн.

Юрій Корольчук зазначає, що ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити два нових провадження щодо зазначених порушень, тому що у попередніх справах сам Володимир Кудрицький з незрозумілих причин особисто не фігурував, хоча був безпосереднім начальником фігурантів цих справ. Зокрема, в межах розслідування зловживань з "Юнайтед Енерджі" НАБУ оголосило у розшук одного з менеджерів НЕК. У справі із закупівлі бронежилетів також підозру оголосили не самому Кудрицькому, а одному з його підлеглих – голові департаменту безпеки Сергію Тоцькому, який є сином колишнього заступника голови СБУ, організатора штурму Майдану у 2013-2014 роках, а також представляв братів Клюєвих у їхньому бізнесі, пов’язаному із сонячною енергетикою.

На думку Юрія Корольчука, відповідальність за все це має нести Володимир Кудрицький, і його заяви про успішну роботу із забезпечення електрикою – спроба переключити увагу суспільства із заведених проти нього справ.

"Але є відчуття, що цього разу це не спрацює. Кудрицький може робити такі оптимістичні, але пустопорожні заяви у розрахунку на те, що взимку його вже не буде на посаді. Чи він сам "втече", чи його звільнять в рамках обіцяного президентом Зеленським переформатування уряду – це вже не має значення. Важка зима 2024-2025 роках проходитиме без Кудрицького, який і завалив підготовку до проходження енергокризи. Водночас поки він буде триматись за крісло, аби хоч трохи іще "прикурити" від схем та потоків", – підсумував експерт.