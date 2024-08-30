Владимир Зеленский 30 августа провел Ставку. Именно на ней, как пишут СМИ, рассматривался вопрос увольнения главы "Укрэнерго".

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Кудрицкого увольняют

Президент предложил Владимиру Кудрицкому написать заявление на увольнение по собственному желанию в ближайшее время.

Журналисты отмечают, что Кудрицкий пока отказался от написания заявления. Пресс-служба "Укрэнерго" не подтвердила и не опровергла эту информацию.

По закону уволить председателя можно большинством голосов Наблюдательного совета компании, который сейчас насчитывает 6 членов.

Отмечается, что снятие Кудрицкого связано с тем, что защитные конструкции вокруг подстанций "Укрэнерго" незавершенны. Считается, что это привело к перебоям с энергоснабжением после обстрела 26 августа.

Напомним, что Кудрицкий возглавляет "Укрэнерго" с 2020 года. Срок его полномочий истекает в августе 2025 года.

Ранее соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук подчеркнул, что заявления Кудрицкого о готовности энергосистемы к зиме не соответствуют действительности.