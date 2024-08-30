Головком Олександр Сирський доповів Президенту та урядовцям про перебіг подій на фронті. За його словами, ЗСУ продовжують оборонні операції на основних операційних напрямках. Фактично по всій лінії бойових дій йдуть бої.

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Росіяни атакували, але безуспішно

Найбільш складна ситуація залишається на Покровському напрямку. Противник намагається прорвати оборону наших військ. Але станом на ранок усі атаки відбиті. Успіху противник не мав.

На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська просунулися до 2 кілометрів. Крім того, відбулося чергове поповнення обмінного фонду. "Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", – уточнив глава держави.

Обстановка на інших напрямках залишається складною, але контрольованою.

Школи готують до 1 вересня

На Ставці було порушене питання підготовки шкіл до навчального року. Прозвучали доповіді премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового.

Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів,

– наголосив Зеленський.

Окремо було обговорено ситуацію в енергетиці, а саме ліквідацію наслідків російських ударів.

"Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", – підкреслив політик.