Голова Сумської ОВА в етері "Ми – Україна" зазначив, що там займалися лиш виготовленням пакування для харчової промисловості. Про це пише 24 Канал.

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Підприємство давало багато робочих місць

Володимир Артюх сказав, що знищене підприємство забезпечувало роботою 680 мешканців міста. Й наголосив, що виробництво було виключно цивільним.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що там виготовляли упакування для дитячого харчування, соків та побутової хімії.

За словами Артюха, ворог, попередньо, скинув на цю будівлю КАБ.

Що відомо про ворожу атаку