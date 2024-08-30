На жаль, на підприємстві є значні руйнування, також повідомили про поранених.
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Що відомо про удар по Сумах
Про те, що під удар потрапило підприємство, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, повідомили в Офісі генпрокурора.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі,
– мовиться в повідомленні.
На кадрах, оприлюднених в мережі, видно, що на об'єкті триває сильна пожежа. Раніше в ОВА закликали місцевих жителів щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
Подробиці атаки
- Ворог атакував місто близько 01:30 за допомогою авіації. У прокуратурі наголосили, що атаки на цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом.
- Тож за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Попередньо відомо, що поранень зазнали 9 людей.
- Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину Росії, а рятувальники намагаються загасити пожежу.