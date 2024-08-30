У ніч проти 30 серпня росіяни завдали по Сумах авіаційного удару. Ворог атакував цивільне підприємство, там почалась пожежа. На жаль, є постраждалі.

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Внаслідок удару по Сумах є поранені

У Сумській прокуратурі повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок атаки окупантів поранень зазнали 9 людей.

Станом на зараз рятувальники все ще ліквідовують наслідки пожежі. Тим часом прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України.

Що відомо про атаку на Суми