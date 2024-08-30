У ніч проти 30 серпня росіяни завдали по Сумах авіаційного удару. Ворог атакував цивільне підприємство, там почалась пожежа. На жаль, є постраждалі.
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Внаслідок удару по Сумах є поранені
У Сумській прокуратурі повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок атаки окупантів поранень зазнали 9 людей.
Станом на зараз рятувальники все ще ліквідовують наслідки пожежі. Тим часом прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України.
Що відомо про атаку на Суми
- За даними слідства, росіяни завдали удару по підприємству 30 серпня близько 01:30.
- На місці атаки здійнялася пожежа.
- В ОВА повідомили, що внаслідок пожежі є задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому місцевих жителів попередили, що потрібно щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
- Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.