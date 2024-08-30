Наразі перевищення незначне, однак фахівці відбирають додаткові проби.

Дивіться також Удар по підприємству в Сумах: вже дві жертви, кількість поранених зросла

Через атаку у Сумах масштабна пожежа: фахівці відбирають додаткові проби

У ніч проти 30 серпня Росія завдала авіаційного удару по Сумах. Окупанти атакували виробництво упаковок для дитячого харчування, соків та побутової хімії.

На промисловому підприємстві досі гасять пожежу – місто накрив густий чорний дим.

Спеціалісти з Сумського лабораторного центру контролю та профілактики хвороб відбирають проби атмосферного повітря, щоб провести дослідження його якості на вміст хімічних речовин. Забір проводять у трьох точках.

За попередніми результатами виявлено незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту,

– повідомили в ОВА.

Крім цього, Сумський обласний центр з гідрометеорології досліджує свої проби атмосферного повітря, які відібрали на стаціонарних постах спостережень.

В ОВА дали поради для місцевих жителів

До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям Сум рекомендують: