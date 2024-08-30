Председатель Сумской ОВА в эфире "Мы – Украина" отметил, что там занимались лишь изготовлением упаковки для пищевой промышленности. Об этом пишет 24 Канал.
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Предприятие давало много рабочих мест
Владимир Артюх сказал, что уничтоженное предприятие обеспечивало работой 680 жителей города. И подчеркнул, что производство было исключительно гражданским.
Ранее в Офисе Генпрокурора сообщили, что там изготавливали упаковки для детского питания, соков и бытовой химии.
По словам Артюха, враг, предварительно, сбросил на это здание КАБ.
Что известно о вражеской атаке
- Российские военные атаковали предприятие в Сумах 30 августа около 01:30.
- На предприятии начался сильный пожар, который до сих пор не могут потушить.
- По состоянию на сейчас известно о 2 погибших и более чем десяток раненых.
- Сейчас в городе обнаружили незначительное превышение диоксида серы и диоксида азота. Специалисты отбирают дополнительные пробы воздуха.
- Местных жителей призвали плотно закрыть окна и двери и не выходить из помещений без крайней необходимости.