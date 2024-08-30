Председатель Сумской ОВА в эфире "Мы – Украина" отметил, что там занимались лишь изготовлением упаковки для пищевой промышленности. Об этом пишет 24 Канал.

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Предприятие давало много рабочих мест

Владимир Артюх сказал, что уничтоженное предприятие обеспечивало работой 680 жителей города. И подчеркнул, что производство было исключительно гражданским.

Ранее в Офисе Генпрокурора сообщили, что там изготавливали упаковки для детского питания, соков и бытовой химии.

По словам Артюха, враг, предварительно, сбросил на это здание КАБ.

Что известно о вражеской атаке