Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что все было сделано в соответствии с процедурами. Состоялось заседание наблюдательного совета на котором проголосовали за увольнение Кудрицкого.

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Какие особенности такого решения

Для того, чтобы говорить об основаниях для увольнения, надо иметь информацию, которой ни один из экспертов или журналистов не обладает. Давать оценку работе Кудрицкого могут только люди из военно-политического руководства страны, которые ознакомлены со всеми фактами.

Увольнение главы "Укрэнерго" негативно скажется на подготовке к осенне-зимнему периоду. Ведь смена руководителя любого предприятия в течение определенного времени потребует переформатирования отношений, коммуникации, налаживания новых отношений,

– отметил эксперт по энергетическим вопросам.

Начнется переходный период, который может быть достаточно длительным. Вероятно, что кроме руководителя "Укрэнерго" будут уволены люди, которые с ним работали, выполняли обязанности заместителей, руководили определенными подразделениями.

Продолжительность такого "турбулентного периода" будет зависеть от того, когда начнет работать новый руководитель. Очень часто на смену инициативным людям приходят те, кто ждет указаний со стороны власти.

Очень хочется, чтобы следующим руководителем стал не только профессионал, а тот, кто сможет быстро восстановить все коммуникации и пройти отопительный сезон,

– подытожил Геннадий Рябцев.