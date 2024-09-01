Противник массированно бьет по инфраструктуре, в частности по распределительным станциям электроэнергии. Энергетики пытаются быстро решать эти проблемы. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал 24 Каналу, что, вероятно, так будет продолжаться еще 2 года.

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Новая инициатива государства

Андрей Закревский отметил, что государство разработало план, как уменьшить влияние российских атак на выработку электроэнергии в Украине. Речь идет о маневровой распределительной энергетике.

Он отметил, что был создан конкурс на наиболее выгодную цену за произведенную электроэнергию, которая будет балансировать солнечную, ветровую и атомную энергетику. Например, если атомный реактор производит больше чем этого нужно потребителям в определенный период дня, то его приходится полностью отключать.

Или если солнечного света по разным причинам недостаточно, то возникает дефицит электроэнергии, который необходимо перекрывать другими методами производства энергетики.

Работать с избытком или недостатком можно, применяя экспорт или импорт электроэнергии. В любой момент Украина сможет закупить ее у Европы или Европа у нас. Ранее были случаи, когда мы не могли экспортировать энергию, однако ее было в избытке, из-за чего приходилось отключать атомные реакторы,

– сказал Закревский.

Он пояснил, что такой процесс было сложно сбалансировать, ведь не было маневровой энергосистемы. Недавно это стало возможно, но всего лишь через сутки после ее запуска Россия нанесла удар по украинской энергетике.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов добавил, что через 2 года энергетика в нашем государстве может стать неуязвимой, ведь появятся сотни мест, где ее будут производить. Вероятно, состоится децентрализация энергосистем, что значительно усложнит атаки противника.