Какая ситуация в энергетике

Во время недавних атак впервые были применены кассетные боеприпасы для ударов по распределительным подстанциям.

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Как объясняют в ДТЭК, прошлые годы показали, что мы способны восстановиться после масштабных атак.

Заметьте! Энергетики сейчас делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом, имея все необходимые ресурсы.

Однако, в компании говорят, что комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, чтобы не помогать врагу в планировании новых атак.

Верьте в энергетиков – вместе мы преодолеем все трудности. Наша энергосистема выстояла, но битва за свет продолжается,

– добавляют в ДТЭК.

Напомним! После массированной атаки России 26 августа украинская энергетическая система остается целостной и сбалансированной, хотя и находится в сложном состоянии.

На всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы, включая разбор завалов, разминирование и замену разрушенного оборудования. Заместитель министра энергетики отметила, что также продолжается подготовка к зиме.