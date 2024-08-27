Какие льготы предоставляются таким гражданам
Дети войны имеют право на получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы, который может длиться до 2 недель. Эта опция доступна раз в год.
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Также этим гражданам доступны следующие льготы:
- право на оставление на работе во время сокращения штата;
- денежная помощь по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;
- первоочередное отведение участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества.
Право на 25% скидку при плате за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и т.д.) в пределах средних норм потребления при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины,
– говорится в Законе.
Обратите внимание! Сейчас такая льгота предоставляется, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает 4 240 гривен