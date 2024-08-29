Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Она добавила, что сейчас на поврежденных объектах продолжаются работы, однако система остается целостной, передает 24 Канал.

Важно В телеграмме появились "официальные" уведомления о графиках отключений: что говорят в Укрэнерго

В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

По словам Гринчук, энергетическая система Украины после массированной комбинированной атаки России 26 августа остается целостной и сбалансированной, хотя и очень сложной. Сейчас на всех поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы. Говорится о разборе завалов, разминировании и замене разрушенного оборудования.

Работы продолжаются 24/7. Энергетикам удалось не допустить системной аварии. Система остается целостной и сбалансированной. Ситуация контролируемая,

– заявила Гринчук

Заместитель министра энергетики также добавила, что на энергетических объектах продолжается подготовка к зиме.

Напомним, что 26 августа Россия осуществила самую массированную атаку на Украину, использовав рекордное количество оружия. Так, российские военные запустили 127 ракет различных типов и 109 "Шахедов". Украинские защитники в течение нескольких часов отражали вражескую атаку и уничтожили немало целей.

Так, силы ПВО приземлили 99 дронов-камикадзе и 102 ракеты. Кроме того, несколько "Шахедов" было локально потеряно на территории Украины, еще 2 – пересекли государственную границу с Беларусью.