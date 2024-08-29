В Укрэнерго отметили, что такие объявления – очередная манипуляция на чувствительной теме возвращения мер ограничения потребления.

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Украинцев призывают не переходить по таким ссылкам

Энергетики призывают не переходите по ссылкам, указанными в таких сообщениях. Ведь они требуют личные данные.

Данные, которые требуют при регистрации на таких телеграмм-каналах, могут быть использованы мошенниками в своих недобросовестных целях,

– сообщили в Укрэнерго.

Где можно узнать информацию о состоянии энергосистемы

К слову, 29 августа Укрэнерго и сервис Киев Цифровой запустили систему информирования о состоянии энергосистемы. Актуальную информацию о графиках отключений в столице можно узнать там.

Кроме этого, Укрэнерго также работает над созданием приложения, где жители всех регионов Украины будут иметь возможность получить информацию о состоянии энергосистемы, вероятность применения отключений и спланировать рациональное потребление электроэнергии в течение суток.

Более того, уже сейчас есть возможность получать такую информацию из Диспетчерского центра для потребителей в каждой области в телеграмм-боте "Диспетчер Укрэнерго". Присоединиться к боту можно здесь.