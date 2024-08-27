Куда целились россияне
Для 24 Канала специалист в сфере жилищно-коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что на последних атаках враг не будет останавливаться и в дальнейшем будет продолжать разрушать энергосистему Украины.
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Обстрелы будут продолжаться с определенными временными отрезками. И мы должны быть к этому готовы.
Напоминаем! В ночь на 27 августа Россия снова атаковала Украину. Было запущено 91 средство воздушного нападения.
Каково состояние украинской энергосистемы
Как отметил энергетический эксперт Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала, к ситуации, которая сложилась в марте и апреле, когда наносились удары по тепловым электростанциям, сейчас еще добавляется проблема с ослаблением подстанций в результате последних атак.
Ранее состояние подстанций где-то по ремонту и возможностях в 2021 году и в начале 2022 года было на уровне 80%. То без последних попаданий это лишь 70%. То есть была возможность обеспечивать 2/3 работы подстанций.
- По состоянию на 26 августа, "Укрэнерго" ввел экстренные отключения света по территории Украины.
- В то же время в течение всех суток 27 августа во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления. С 06:00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00, будут применяться одновременно 4 очереди отключений. В остальные периоды – по 3 очереди отключений.