Куди цілилися росіяни

Для 24 Каналу фахівець у сфері житлово-комунальних послуг Олег Попенко розповів, що на останніх атаках ворог не зупинятиметься й надалі продовжуватиме руйнувати енергосистему України.

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Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг Обстріли будуть продовжуватися з певними часовими відрізками. І ми повинні бути до цього готові.

Нагадуємо! Вночі проти 27 серпня Росія знову атакувала Україну. Було запущено 91 засіб повітряного нападу.

Який стан української енергосистеми

Як зауважив енергетичний експерт Юрій Корольчук в коментарі 24 Каналу, до ситуації, яка склалася в березні та квітні, коли завдавалися удари по теплових електростанціях, зараз ще додається проблема із послабленням підстанцій внаслідок останніх атак.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Раніше стан підстанцій десь по ремонту та можливостях у 2021 році та на початку 2022 року був на рівні 80%. То без останніх влучань це лише 70%. Тобто була можливість забезпечувати 2/3 роботи підстанцій.