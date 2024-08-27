Куди цілилися росіяни
Для 24 Каналу фахівець у сфері житлово-комунальних послуг Олег Попенко розповів, що на останніх атаках ворог не зупинятиметься й надалі продовжуватиме руйнувати енергосистему України.
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Обстріли будуть продовжуватися з певними часовими відрізками. І ми повинні бути до цього готові.
Нагадуємо! Вночі проти 27 серпня Росія знову атакувала Україну. Було запущено 91 засіб повітряного нападу.
Який стан української енергосистеми
Як зауважив енергетичний експерт Юрій Корольчук в коментарі 24 Каналу, до ситуації, яка склалася в березні та квітні, коли завдавалися удари по теплових електростанціях, зараз ще додається проблема із послабленням підстанцій внаслідок останніх атак.
Раніше стан підстанцій десь по ремонту та можливостях у 2021 році та на початку 2022 року був на рівні 80%. То без останніх влучань це лише 70%. Тобто була можливість забезпечувати 2/3 роботи підстанцій.
- Станом на 26 серпня, "Укренерго" ввів екстрені відключення світла по території України.
- Водночас упродовж всієї доби 27 серпня в усіх регіонах України діятимуть заходи обмеження споживання. З 06:00 до 11:00, а також з 15:00 до 21:00, будуть застосовуватися одночасно 4 черги відключень. У решту періодів – по 3 черги відключень.