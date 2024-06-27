Сколько получает правление Укрэнерго

Зарплата председателя правления Владимира Кудрицкого составляет примерно 420 000 тысяч гривен.

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Он отметил, что информация о зарплате в 2 миллиона гривен в месяц, которая появилась в медиа, не соответствует действительности.

По словам Кудрицкого, его зарплата не менялась с 2020 года, тогда как зарплаты персонала Укрэнерго за это время выросли в среднем на 70%.

Мою зарплату установил наблюдательный совет в 2020 году при назначении на должность. Я получаю примерно 420 000 гривен в месяц после уплаты налогов,

– отметил Кудрицкий.

Он также добавил, что в период пандемии большинство годовых премий, которые были предусмотрены контрактом, члены правления не получали. А с началом полномасштабного вторжения их "заморозили".

Контекст

Ранее Oboz.ua обратился к "Укрэнерго" с просьбой предоставить информацию о зарплате Владимира Кудрицкого. Компания отказалась разглашать эту информацию, но взамен сообщила о зарплатах всего правления, которое состоит из Кудрицкого и четырех других членов правления.

В ответе на запрос отмечалось, что в январе 2024 года средняя зарплата в правлении составляла 848 тысяч гривен, в феврале – 353 тысячи гривен, в марте – 499 тысяч гривен, а в апреле – 2,1 миллиона гривен.