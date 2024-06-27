Скільки отримує правління Укренерго

Зарплата голови правління Володимира Кудрицького становить приблизно 420 000 тисяч гривень.

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Він наголосив, що інформація про зарплату у 2 мільйони гривень на місяць, яка з'явилася в медіа, не відповідає дійсності.

За словами Кудрицького, його зарплата не змінювалася з 2020 року, тоді як зарплати персоналу Укренерго за цей час зросли в середньому на 70%.

Мою зарплату встановила наглядова рада у 2020 році під час призначення на посаду. Я отримую приблизно 420 000 гривень на місяць після сплати податків,

– зазначив Кудрицький.

Він також додав, що у період пандемії більшість річних премій, які були передбачені контрактом, члени правління не отримували. А з початком повномасштабного вторгнення їх "заморозили".

Контекст

Раніше Oboz.ua звернувся до Укренерго з проханням надати інформацію про зарплату Володимира Кудрицького. Компанія відмовилася розголошувати цю інформацію, але натомість повідомила про зарплати всього правління, яке складається з Кудрицького та чотирьох інших членів правління.

У відповіді на запит зазначалося, що в січні 2024 року середня зарплата в правлінні становила 848 тисяч гривень, у лютому – 353 тисячі гривень, у березні – 499 тисяч гривень, а у квітні – 2,1 мільйона гривень.