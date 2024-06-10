От чего зависит зарплата военного
Права военнослужащих на заработную плату регулируется законом О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. То есть такие лица не заключают трудового договора.
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По состоянию на 2024 год минимальная заработная плата для военнослужащего составляет:
- солдаты – 20 100 гривен,
- срочники – 6 000 гривен,
- курсанты военных вузов – 2 350 гривен,
- инструкторы – от 15 000 до 30 000 гривен.
Кроме того, есть еще надбавки к зарплатам, которые предоставляются за особенности прохождения службы, режим секретности, за ученую, научную степень, почетное или спортивное звание.
Какое денежное обеспечение в период военного положения
На период военного положения военнослужащие получают ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение в виде премий – это 30,50,70 и 100 тысяч гривен.
В соответствии с Постановлением Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих такой:
- 30 000 гривен – для тех военных, кто осуществляет боевые или специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России,
- 50 000 гривен – для военных, выполняющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями,
- 70 000 гривен – это единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач на передовой, на временно оккупированных территориях или территории России (за каждые 30 дней выполнения таких задач),
- 100 000 гривен – для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение, или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Надбавка предусмотрена также для тех, кто попал в плен.
Когда поступают деньги
Денежное обеспечение выплачивается на банковскую карту военнослужащего. Это происходит в два этапа:
- Первый этап – аванс с 5 по 15 число текущего месяца,
- Второй этап – основная сумма с 25 числа до начала следующего месяца.
Впрочем, нередко оплата для военных может задержаться. На это есть несколько причин, например отсутствие средств в бюджете, или же неподобающе сформированные запросы на выплату зарплаты военными частями.