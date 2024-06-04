Кого будут проверять ТЦК

В частности, проверка будет касаться тех, кто уже воспользовался правом на отсрочку. Цель – убедиться, действительно ли это право было предоставлено лицу в пределах установленного законодательства.

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Кто подлежит проверке:

лица, которые ухаживают за больной женой или мужем, своими родителями или родителями супругов. Заключение о необходимости членов семьи в постоянном уходе должен предоставить МСЭК или ВКК;

лица, у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы. Это при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, заняты постоянным уходом за ним (при условии отсутствия членов семьи первой степени родства).

К слову! Если отсутствуют члены семьи второй степени родства, тогда право на отсрочку передается членам семьи третьей степени родства.

Как оформить отсрочку

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, если военнообязанный ухаживает за тяжелобольным членом семьи, ему следует обратиться в местный ТЦК с заявлением об этом.

Важно! К заявлению военнообязанного надо приложить письменное заявление лица, которое нуждается в уходе. В этом заявлении в произвольной форме указываются идентификационный код и подтверждается отсутствие других лиц, которые могут осуществлять постоянный уход.

В ТЦК проверят пребывание такого военнообязанного на воинском учете. Кроме того, проверят его семейные связи и связи лица, которое нуждается в уходе. А еще наличие других зарегистрированных (задекларированных) лиц по адресу места жительства с помощью различных реестров.