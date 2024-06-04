Кого перевірятимуть ТЦК
Зокрема, перевірка стосуватиметься тих, хто вже скористався правом на відстрочку. Мета – переконатися, чи дійсно це право було надане особі в межах встановленого законодавства.
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Хто підлягає перевірці:
- особи, які доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, своїми батьками або батьками подружжя. Висновок про потребу членів сім'ї у постійному догляді має надати МСЕК або ЛКК;
- особи, у яких один із батьків має інвалідність І або II групи. Це за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними й відповідно до закону зобов’язані їх утримувати;
- члени сім’ї другого ступеня спорідненості особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за ним (за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня спорідненості).
Як оформити відстрочку
Згідно з відповідною постановою Кабміну, якщо військовозобов'язаний доглядає за важкохворим членом сім'ї, йому слід звернутися до місцевого ТЦК з заявою про це.
У ТЦК перевірять перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку. Крім того, перевірять його сімейні зв’язки та зв'язки особи, яка потребує догляду. А ще наявність інших зареєстрованих (задекларованих) осіб за адресою місця проживання за допомогою різних реєстрів.