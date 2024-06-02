Від чого залежить розмір такої пенсії

Особа проходить медичне обстеження, під час якого спеціалісти визначають групу інвалідності. Комісія може призначатися повторно через деякий час.

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Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю III групи становить 50% від вікової виплати. Однак, є громадяни для яких це значення інше.

Зокрема, для ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС така пенсійна виплата може вираховуватись як:

мінімальна заробітна плата (станом на 1 січня поточного року) у п'ятикратному розмірі;

Значення, що розраховується на основі середньої зарплати вказаної особи, отриманої у зоні відчуження протягом 1986 – 1990 років.

Для тих, хто отримав інвалідність внаслідок участі у військових діях, такі виплати вираховуються з зарплати. Вони складають 60% від офіційного грошового забезпечення постраждалого.

Чи зросте пенсія у червні

У червні зростання виплат по інвалідності не передбачається. Встановлені мінімуми збільшились раніше через підвищення прожиткового мінімуму до 2 920 гривень.

Зараз мінімальні виплати особи з інвалідністю залежно від групи та обставин такі: