От чего зависит размер такой пенсии
Лицо проходит медицинское обследование, во время которого специалисты определяют группу инвалидности. Комиссия может назначаться повторно через некоторое время.
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Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от возрастной выплаты. Однако, есть граждане для которых это значение другое.
В частности, для ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС такая пенсионная выплата может высчитываться как:
- минимальная заработная плата (по состоянию на 1 января текущего года) в пятикратном размере;
- Значение, что рассчитывается на основе средней зарплаты указанного лица, полученной в зоне отчуждения в течение 1986 – 1990 годов.
Для тех, кто получил инвалидность вследствие участия в военных действиях, такие выплаты высчитываются из зарплаты. Они составляют 60% от официального денежного обеспечения пострадавшего.
Вырастет ли пенсия в июне
В июне рост выплат по инвалидности не предвидится. Установленные минимумы увеличились ранее из-за повышения прожиточного минимума до 2 920 гривен.
Сейчас минимальные выплаты лица с инвалидностью в зависимости от группы и обстоятельств следующие:
- лица с инвалидностью I группы получают не менее 2 760 гривен;
- лица с инвалидностью II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;
- лица с инвалидностью II или III группы, которые работают – 2 093 гривны.