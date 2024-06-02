От чего зависит размер такой пенсии

Лицо проходит медицинское обследование, во время которого специалисты определяют группу инвалидности. Комиссия может назначаться повторно через некоторое время.

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Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от возрастной выплаты. Однако, есть граждане для которых это значение другое.

В частности, для ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС такая пенсионная выплата может высчитываться как:

минимальная заработная плата (по состоянию на 1 января текущего года) в пятикратном размере;

Значение, что рассчитывается на основе средней зарплаты указанного лица, полученной в зоне отчуждения в течение 1986 – 1990 годов.

Для тех, кто получил инвалидность вследствие участия в военных действиях, такие выплаты высчитываются из зарплаты. Они составляют 60% от официального денежного обеспечения пострадавшего.

Вырастет ли пенсия в июне

В июне рост выплат по инвалидности не предвидится. Установленные минимумы увеличились ранее из-за повышения прожиточного минимума до 2 920 гривен.

Сейчас минимальные выплаты лица с инвалидностью в зависимости от группы и обстоятельств следующие: