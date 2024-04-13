Государственное агентство восстановления Украины начали обвинять в недостаточной защите энергетической инфраструктуры от ракетных атак. На это отреагировал Мустафа Найем.

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Заявление Найема по защите критической инфраструктуры

По словам Найема, его предприятие отвечает только за защиту распределительных подстанций "Укрэнерго".

Это 22 наиболее критические подстанции основной сети компании в 14 областях, с напряжением 750 кВ и 330 кВ. Наша команда является заказчиком работ по строительству сооружений второго и третьего уровня защиты – от дронов и ракет,

– написал Найем.

Он заявил, что это закрытая информация, добавив, что проектная документация в части типов защитных сооружений и характера инженерного оборудования согласовывается Генштабом ВСУ, ГСЧС и НЭК "Укрэнерго".

Во время последних массированных обстрелов подстанции, на которых мы построили защитные сооружения второго уровня, также подверглись ударам. Все оборудование, которое было защищено этими сооружениями уцелело. И именно благодаря этому энергетикам и нашим подрядным организациям удалось восстановить поставки электроэнергии во многих городах и областях, в том числе, в Одессе и Харькове. И это тоже не закрытая информация,

– заявил Найем.

Строительство сооружений третьего уровня защиты недофинансировано

По словам Найема, что касается третьего уровня защиты, "строительство этих сооружений недофинансировано и требует большего внимания со стороны правительства".

"По умолчанию это ответственность владельцев объектов – частных и государственных компаний. Таких как, например, "Центрэнерго", ДТЭК и другие. Кабинетом министров было принято специальное постановление № 1482, которое значительно упрощает процедуры строительства защитных сооружений объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора", – добавил он.

Мустафа Найем также сообщил, что перечень операторов энергетического сектора, которые могут воспользоваться этими процедурами и обеспечить защиту свои объектов определяется Министерством энергетики и утверждается совместным приказом Минэнерго и Мининфраструктуры. А информация о выполнении плана работ по каждому объекту и подстанции регулярно передается Правительству, Министерству энергетики, коллегам из Укрэнерго, и, конечно, ответственным за это направление лицам в Службе безопасности Украины и Офиса президента.

И, конечно, в случае необходимости я готов подробно рассказать обо всем, что было сделано Агентством восстановления не только для защиты энергетики, но и для обеспечения прифронтовой логистики, доставки грузов гражданского и военного назначения, строительство водопровода на Днепропетровщине, восстановление деоккупированных сел и т.д. также народным депутатам. Парламент должен определить, когда он будет готов принять отчет, мы готовы подробно рассказать и коллегам из Верховной Рады,

– заявил председатель Государственного агентства восстановления Украины.

Он также сообщил, что 12 представители агентства встречались с руководителями местных и региональных властей в рамках Конгресса при Президенте Украины. Там говорили о защите объектов энергетики и критической инфраструктуры в целом.

Найем пообещал, что его команда будет делать все возможное, чтобы украинцы пережили будущую зиму.