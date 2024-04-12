Собственно, именно децентрализацию считают выходом из ситуации. Крупные энергообъекты становятся мишенью во время атак, а вот большое количество маленьких объектов поразить значительно сложнее.

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Есть три пути, как защититься: детали от премьера

Приоритетное направление работы правительства и главный вызов сейчас – это энергетика. Враг задействовал огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему,

– сказал Шмыгаль.

Что делает Украина, чтобы защитить энергетику:

Быстро проводит ремонты (они продолжаются 24/7), восстанавливает объекты генерации и распределения. Был разговор с послами G7, есть поддержка Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в частности, для наших ТЭЦ.

Относительно децентрализации энергосистемы, то уже есть более 120 малых когенерационных установок. Сотрудничество с партнерами активизируют на региональном уровне.

Государство усиливает ПВО: правительство приняло решение, которое позволит профинансировать закупку РЭБ для объектов критической инфраструктуры.

Зеленский заявил, что нужно развитие децентрализованной генерации энергии

"Мы об этом не только говорим – воплощать все в жизнь нужно очень быстро. Причем и на уровне общин, и на уровне общегосударственном. Обсуждаем, как это возможно и должно быть сделано, но это можно сделать только в единстве с каждым из вас", – сказал президент.

Была ли эффективной защита энергетики, которой Украина занималась до сих пор

Трипольская ТЭС была защищена от дронов и обломков ракет, но не от прямого попадания. Это признали в самой компании.

И это вызвало определенное недовольство, мол, государство плохо подготовилось к атакам. Но не все так просто: сейчас Россия целится именно по объектам генерации. А Украина выстроила защиту трансформаторов. Плюс следует понимать, что объекты генерации огромные, поэтому защитить их физически непросто.

Дмитрий Кулеба убежден, что прикрыть энергообъекты можно с помощью систем Patriot. А глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что украинскую энергосистему спасет децентрализация.