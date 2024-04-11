Какую поддержку получит Украина

Литва готова передать Украине специальное оборудование, которое поможет восстановить поврежденную от атак россиян энергетическую инфраструктуру. Речь идет о части закрытых литовских ТЭЦ.

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Дайнюс Крейвис Министр энергетики Литвы Мы дадим все, что им нужно. На 80 процентов в Харькове разрушена вся сеть – и тепло, и электроэнергию. Если мы не поможем, то к зиме украинцы не смогут восстановить сеть, будет очень трудно.

Для передачи взято оборудование с Вильнюсской ТЭЦ и Игналинской АЭС. Также Украина получит инструменты со складов энергетических компаний и большой трансформатор на 30 киловатт.

Как будет меняться украинская энергосистема

Украинская энергосистема получила значительные повреждения в результате атак россиян. Теперь для ее восстановления необходимо задействовать значительный ресурс.

Председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий считает, что единственным выходом для защиты энергосистемы является ее равномерное распределение по всей территории Украины. Благодаря этому, даже при массированных атаках, врагу кардинальных поражений достичь не удастся.